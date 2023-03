Casa fica destruída após incêndio registrado em Fernandópolis

Uma casa ficou totalmente destruída após um incêndio registrado neste sábado, dia 18, no bairro Jardim Higienópolis em Fernandópolis.

De acordo com as autoridades que foram até o loca, uma possível vela teria provocado às chamas, já que a energia elétrica do imóvel estava cortada.

O fogo consumiu praticamente dos os cômodos, principalmente o teto e teve que ser interditada pela Defesa Civil de Fernandópolis.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas, além de uma unidade do Samu que socorreu o morador de 49 anos após inalar fumaça.

A vítima foi levada à UPA – Unidade de Pronto Atendimento.