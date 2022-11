Região se destaca em apreensões de drogas nas rodovias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10 toneladas de maconha de janeiro a outubro deste ano. A quantidade corresponde a 40% de toda droga apreendida pela corporação neste período no Estado de São Paulo, segundo levantamento da corporação.

O dado, segundo a corporação, mostra que a rodovia Transbrasiliana é uma das principais rotas do tráfico de drogas interestadual brasileiro. São carregamentos transportados escondidos em carros de passeios ou dentro de caminhões de carga.

Segundo informado pela PRF, em 2021 foram apreendidas 44,8 toneladas de maconha nas rodovias federais paulistas. Deste montante, quase 25% foram apreendidos na região de Rio Preto. Neste ano, foram 22 toneladas tiradas de circulação nas rodovias federais paulistas – sendo dez toneladas na região.

Segundo levantamento da corporação, as apreensões dos últimos dois anos causaram “prejuízo” de R$ 45 milhões ao crime organizado.

Chefe da Delegacia da PRF em Rio Preto, o inspetor Daniel Mataragi Filho afirma que o aumento da apreensão de maconha na região nos últimos dois anos se dá pelo treinamento dos policiais.

Mataragi também diz que a corporação investiu no setor interno de inteligência para estudar o modo de agir dos traficantes, para depois planejar como fazer as ações e prender os criminosos. “Além do aumento do efetivo local, com a transferência de policiais experientes em combate ao narcotráfico, possibilitando o mapeamento de rotas e identificação do perfil das pessoas recrutadas pelo crime organizado para o transporte de entorpecentes”, afirma o chefe.

Uma dessas ações planejadas ocorreu em 3 de outubro deste ano e resultou na apreensão de 299 quilos de maconha. Naquela data a PRF interceptou um comboio de três veículos do tipo SUV – um Creta, um T-Cross e Jeep Renegade –, quando passavam pela cidade de José Bonifácio, na região de Rio Preto. Os veículos vinham do Paraná e tinham como destino a Capital paulista. O trabalho foi fruto do compartilhamento de informações entre as delegacias da PRF de Rio Preto e de Marília.

Na semana passada, dia 13, a PRF apreendeu mais três toneladas de maconha dentro de um caminhão com placas do Paraná, que estava carregado com móveis de junco. O veículo foi apreendido também em José Bonifácio. Os policiais solicitaram a abertura do baú para conferência da carga conforme a nota fiscal. No momento em que o motorista abriu as portas do baú, os policiais perceberam forte odor de maconha que vinha do interior. Ao ser preso em flagrante, o motorista confessou que ganharia R$ 5 mil para dirigir o caminhão até o estado do Tocantins.

Boa parte dos flagrantes de tráfico de drogas da PRF é apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Rio Preto, para abertura de inquéritos que resultam em mais prisões de envolvidos, inclusive em outros estados.

