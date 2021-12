Tio e sobrinho morrem afogados no rio Tietê

João Carlos Barbosa, de 41 anos e o sobrinho dele, Pedro Henrique Barbosa Evangelista, de 13 anos, morreram afogados no final da tarde desta segunda-feira (6) no Rio Tietê, perto da ponte que fica entre Araçatuba e Santo Antônio do Aracanguá.

Segundo a polícia, ambos pescavam no local quando, em determinado momento, afundaram na água. Testemunhas notaram o afogamento e acionaram o Corpo de Bombeiros de Araçatuba. Três equipes foram encaminhadas ao local para as buscas. Mergulhadores encontraram os corpos logo em seguida.

As vítimas moravam em São Luís de Japiúba, um distrito de General Salgado. Os corpos foram encaminhados para exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) de Araçatuba.