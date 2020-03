Criança solta a mão da mãe e é atingida por motocicleta, em Votuporanga

Menina foi socorrida pelo SAMU até a UPA, sendo transferida para à Santa Casa, onde recebe atendimento médico.

Nesta quarta-feira (4), uma criança de 3 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) após ser atingida por uma motocicleta na Rua Paraná, no bairro Das Paineiras, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, a menina identificada como S.G.C.G., seguia com sua mãe pela calçada, quando em um ato rápido teria se soltado e tentado atravessar a via, sendo abalroada por uma motocicleta que trafegava no sentido Centro/Bairro.

Com o impacto, a criança ficou ferida sendo socorrida até à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), sendo posteriormente transferida para a Santa Casa.

Em nota, o centro médico informou que “ela passa por atendimento e seu estado de saúde é considerado estável.”

Apesar do susto, a condutora da motocicleta não se feriu.