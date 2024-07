Mulher tem traumatismo craniano ao bater Biz em porta de carro

Condutor do carro havia estacionado e ao descer abriu a porta sem ver que a motoneta seguia pela via

Uma mulher de 44 anos foi internada com traumatismo craniano, após bater a motoneta que ela conduzia na porta de um carro, na tarde de terça-feira (2), em Birigui (SP). O estado de saúde dela é considerado gravíssimo.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que foram chamados na avenida Euclides Miragaia, onde havia ocorrido um acidente de trânsito com vítima. No local, eles falaram com um homem de 45 anos, condutor de um veículo Nissan Kicks.

Ele contou que havia estacionado pela via e ao desembarcar do carro, abriu a porta sem ser ver que a vítima trafegava pela via, conduzindo uma Honda Biz. Houve a colisão e, com o impacto, a mulher foi lançada ao chão, sofrendo ferimentos.

Traumatismo

Segundo a polícia, ela foi atendida por unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levada para o pronto-socorro de Birigui. Durante atendimento, o médico constatou traumatismo crânio encefálico grave e a paciente foi transferida para a Santa Casa de Araçatuba.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital na tarde desta quarta-feira (3). Segundo o que foi informado, a paciente segue internada e o quadro clínico é considerado instável e gravíssimo. Não foi informado pela polícia se o local onde ocorreu a colisão foi preservado para a realização de perícia. hojemais.com.br