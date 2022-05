Homem é preso suspeito de agredir a ex com brinquedo de plástico

Um homem de 43 anos foi preso suspeito de agredir a ex-companheira no bairro Anchieta, em São José do Rio Preto (SP), na noite de sábado (7).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência doméstica e encontrou a vítima com dois cortes no rosto.

A mulher relatou às equipes da corporação que foi agredida com um brinquedo de plástico durante uma discussão com o ex-companheiro.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem negou a agressão e disse que tentou se defender, pois a ex-companheira danificou portas e janelas da residência com uma faca.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Rio Preto, onde recebeu voz de prisão em flagrante por violência doméstica.