DISE de Votuporanga apreende adolescente por tráfico de drogas em Valentim Gentil

A DISE de Votuporanga apreendeu na manhã desta quarta-feira (28/10) um adolescente por tráfico de drogas na cidade de Valentim Gentil.

G. de 17 anos já é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento na venda de drogas naquela cidade e vinha sendo investigado pelos policiais da Delegacia Especializada.

Na manhã desta quarta-feira, os policiais cientes de que na casa do adolescente na Rua Mario Vicentini, em um conjunto de predinhos residenciais, fizeram uma incursão de surpresa no local e em buscas pela residência foi localizado no armário da cozinha, nos fundos de uma gaveta um invólucro plástico contendo 124 porções de “crack”, sendo que 79 porções já estavam embaladas e 45 porções preparadas para serem embaladas.

No local os policiais apreenderam também dinheiro da venda de drogas, celular e material utilizado na embalagem do entorpecente além de uma motocicleta utilizada pelo menor para realizar o tráfico de drogas.

O adolescente foi encaminhado para a sede da DISE em Votuporanga/SP onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e, posteriormente, encaminhado a uma unidade de apreensão para menores infratores, ficando a disposição da Vara da Infância e Juventude.