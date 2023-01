Mulher morre ao bater moto e carreta em rodovia

Uma motociclista morreu após bater contra uma carreta na tarde deste sábado, dia 14, na rodovia deputado Roberto Rollemberg em Birigui, região de Araçatuba.

De acordo com informações preliminares, ela teria colidido de frente com o veiculo que seguia no sentido contrário da pista simples.

Com o impacto a moto pegou fogo e ficou totalmente destruída.

O nome e idade da vítima não foram divulgados.