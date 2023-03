Vítima de capotamento em Populina morre após quatro dias internado

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O Hospital de Base de Rio Preto comunicou a Central de Flagrantes, no final da manhã desta quarta-feira, 22, do falecimento de Ari Luis Pereira, de 61 anos.

Ele foi vítima de um capotamento ocorrido no último dia 18 e deu entrada no HB no dia seguinte, por volta das 8 horas.

Em coma, o paciente foi submetido a drenagem de tórax à esquerda devido a pneumotorax.

Conforme o boletim de ocorrência, Pereira apresentava vários ferimentos no corpo quando foi internado.

Houve piora do seu quadro clínico, com o óbito sendo confirmado às 9h17 desta quarta-feira. A Polícia Civil segue investigando o acidente de trânsito.

O corpo passou por autópsia no IML rio-pretense e deve ser encaminhado à Populina, cidade onde residia a vítim