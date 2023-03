Idoso morre após ser atingido por estrutura metálica em fazenda

Um idoso de 70 anos morreu e outra pessoa ficou ferida depois de serem atingidos por uma estrutura metálica na tarde desta quinta-feira, (09/03/2023), em uma fazenda no município de Uchoa (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas estavam trabalhando no local, quando foram atingidas pelos ferros, que estavam encostados em uma parede nos fundos de um barracão. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas, mas infelizmente o idoso acabou morrendo asfixiado. O outro homem sofreu ferimentos leves e não precisou ser socorrido.

A perícia esteve no local e o corpo do homem será encaminhado para o IML de São José do Rio Preto (SP). Três equipes da Polícia Militar, incluindo da Atividade Delegada, compareceram na fazenda e o caso agora será investigado pela delegacia da cidade.

Gazeta do Interior