‘Brincadeira’ dentro de sala de aula acaba em queixa na delegacia

Adolescente infrator contou aos policiais militares que colega estava fazendo “brincadeira inadequada” com ele

Uma brincadeira dentro da sala de aula terminou na delegacia nesta quinta-feira (9), em Rio Preto. De acordo com informações do boletim de ocorrência, um dos envolvidos teve lesão no pescoço. Era por volta de 13h20, quando a Polícia Militar foi acionada até uma instituição de ensino na Vila Elmaz.

Em depoimento, um dos jovens, de 17 anos, afirmou que ele e o colega de 16, estudavam e este mais novo passou a importuná-lo com ‘brincadeiras’ inadequadas e que ele “aproveitou para se vingar riscando o pescoço do colega com a ponta de um lápis”. O problema é que o objeto estava bem apontado e causou lesão no pescoço do mais novo.

Foi requisitado exame de corpo de delito no IML para a vítima, além da mãe receber a orientação do prazo de seis meses que tem para representar criminalmente (processar) contra o outro adolescente envolvido. O delegado de plantão determinou a confecção do registro policial e liberou o jovem infrator para a mãe dele após depoimento.

O caso, qualificado como ‘lesão corporal’ foi encaminhado para a delegacia correspondente a área dos fatos. Não há nenhuma informação sobre a gravidade da lesão no pescoço da vítima.

Gazeta de Rio Preto