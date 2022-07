­Recém-inaugurada, Areninha de Esportes já sofre com furtos em Votuporanga

Pouco mais de um mês depois da inauguração, a Areninha localizada na zona Sul de Votuporanga teve a fiação levada por bandidos

Pouco mais de um mês depois da inauguração, a primeira Areninha de Votuporanga, localizada na rua Germano Robach, esquina com a rua Ércole Sereno, entre os bairros da Estação e Matarazzo, já teve toda a sua fiação furtada.

O furto não foi registrado junto a polícia, por meio do boletim de ocorrência e por isso não tem a possibilidade de se encontrar os responsáveis pelo crime. A falta da fiação provocou um apagão total no espaço na semana passada.

De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, por meio de nota enviada ao A Cidade, a substituição do material já foi realizada pela empresa responsável pela obra, que não causou nenhum custo para a Administração Municipal.

Outras unidades também já sofrem com problemas semelhantes. Na zona Norte, por exemplo, já houve o relato de furtos das redes dos gols e dos aros de basquete.

As Areninhas

As Areninhas são espaços compostos por campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada. As outras quatro unidades são na rua Felício Marão – Jardim Residencial Belas Águas (zona Norte), rua Guaraparés – bairro São Cosme (zona Leste), na Av. Projetada 8 – Pacaembu (zona Oeste) e na rua Rui Barbosa distrito Simonsen.

Bebedouros

O vereador Professor Djalma (Podemos) apresentou, na sessão da Câmara Municipal desta semana duas indicações voltadas a melhorias em praças e nas novas Areninhas esportivas. O parlamentar mostrou fotos de visitas que fez a alguns locais da cidade durante o recesso legislativo e comentou sobre as demandas que encontrou.

Por meio de uma indicação, o vereador solicitou que seja oficiada a Prefeitura, para que através a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, providencie a instalação de pontos de água nas Areninhas esportivas. Segundo Djalma, é uma reinvindicação daqueles que as utilizam e sentem falta de um local de hidratação.

