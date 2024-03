Operação da Força Tática de Votuporanga resulta em prisões por tráfico de drogas e associação criminosa

Durante o patrulhamento de Força Tática, como parte da Operação Impacto, na Zona Sul da cidade de Votuporanga, especificamente no bairro Parque Guarani, um incidente recente destacou a eficácia das medidas de combate ao tráfico de drogas e atividades ilícitas naquela região.

Enquanto realizavam rondas na área, os policiais avistaram um indivíduo que, ao caminhar pela via, demonstrava comportamento suspeito, ocultando algo em uma das mãos. Esse comportamento instigou uma abordagem imediata.

Durante a revista pessoal, uma porção de crack foi descoberta em sua posse. O indivíduo admitiu ser usuário e alegou ter acabado de adquirir a substância.

Em seguimento à diligência, aos PMs se dirigiram ao local mencionado pelo detido. Lá, depararam-se com um casal cujas atividades já eram conhecidas no meio policial. Após uma busca minuciosa, uma porção de maconha foi encontrada com a mulher. Adentrando o imóvel, foram descobertas pedras brutas de crack, dinheiro proveniente do tráfico, celulares, um tijolo de maconha, pasta base de cocaína, uma balança de precisão, um simulacro de pistola e uma arma de fogo.

Diante da gravidade dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao casal, que foi conduzido até a Central de Flagrantes e apresentado à autoridade policial competente. Após análise dos acontecimentos, a autoridade ratificou a voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. O casal foi então recolhido à carceragem da Cadeia Pública, onde permanecerão à disposição da justiça.

Essa operação demonstra o comprometimento das forças policiais em combater o tráfico de drogas e suas ramificações, contribuindo para a segurança e bem-estar da comunidade local. A continuidade de ações como a Operação Impacto reforça o compromisso das autoridades em garantir a ordem pública e combater a criminalidade em todas as suas formas.

