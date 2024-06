As duas profissionais de saúde – uma de aproximadamente 30 anos de idade, e a colega – de aproximadamente 40 anos, estavam realizando uma visita a um imóvel próximo localizado na avenida 9 de Julho quando o elevador residencial perdeu estabilidade e despencou.

Conforme informações colhidas pela reportagem do www.votunews.com.br uma das agentes sofreu fratura na perna direita e no tornozelo no impacto, enquanto a colega teve ferimentos graves no joelho esquerdo e na pelve. Em razão da gravidade dos ferimentos, a agente de saúde foi transferida para o Hospital de Base de São José do Rio Preto com suspeita de lesão grave na coluna. Ambas foram prontamente socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao pronto socorro da Santa Casa local

Detalhes adicionais sobre as circunstâncias que levaram ao acidente e o estado atual de saúde das vítimas estão sendo investigados pelas autoridades competentes.

