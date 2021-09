Adolescente de 16 anos é baleado em tentativa de homicídio

Um adolescente de 16 anos foi vítima de tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira, 16, no bairro Santo Antônio.

O jovem estava na rua Lúcia Maria Galli quando, por volta das 23h50, uma moto com dois ocupantes se aproximou e o garupa efetuou vários disparos contra ele.

Tentando se proteger dos tiros, o menor foi atingido no ombro e na mão.

Ele foi socorrido por equipe do SAMU e levado para a UPA do bairro.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares tiveram problemas com um casal que mora na rua onde aconteceu o crime.

Um dos agentes alega que, em razão da preservação do local, o morador parou o carro atravessado na via, impedindo que a viatura acompanhasse a ambulância do SAMU.

Foi solicitado ao proprietário que removesse o veículo, mas ele se recusou. Enquadrado por desobediência, o homem xingou os policiais e se recusou a apresentar o documento de identidade. A companheira dele também acabou se envolvendo na confusão e ambos foram levados para a delegacia.