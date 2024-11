Mulher é presa em Fernandópolis por danificar veículo

Uma mulher foi presa pela Policia Militar na manhã desta quinta-feira, dia 7, em Fernandópolis, acusada de danificar um veículo pertencente a um homem da cidade.

Uma mulher foi presa pela Policia Militar na manhã desta quinta-feira, dia 7, em Fernandópolis, acusada de danificar um veículo pertencente a um homem da cidade.

De acordo com as informações da polícia, a mulher foi identificada e detida após investigações sobre o incidente. A motivação do ato ainda não foi divulgada.

Após a prisão, a acusada foi levada à Delegacia de Polícia Civil de Fernandópolis, onde foi autuada por dano ao patrimônio, crime previsto no Código Penal Brasileiro.

A mulher agora aguardará audiência de custódia, onde um juiz decidirá se ela permanecerá presa ou responderá ao processo em liberdade. Durante a audiência, serão avaliadas as circunstâncias do crime e a necessidade de medidas cautelares.

A polícia não divulgou o nome da acusada nem do proprietário do veículo danificado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Fernandópolis.