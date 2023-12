Paciente foge de clínica de recuperação em Cedral

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma paciente fugiu de uma clínica de recuperação na última quinta-feira, (07/12/2023), em Cedral (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a mulher de 44 anos estava internada no local desde o dia 5 de novembro, após solicitação da família. Por volta das 14h30 o dia 7, equipes perceberam que ela havia pulado o alambrado e fugido, onde realizaram buscas, porém, ela não foi localizada.

Um boletim de ocorrência foi registar como desaparecimento de pessoa e o caso será investigado pela delegacia da cidade. Gazeta do Interior