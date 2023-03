Polícia apreende coquetéis molotov na casa de traficante

Policiais militares apreenderam dois coquetéis molotov na casa de uma traficante nesta última quinta-feira, (09/03/2023), no município de Ibirá (SP).

De acordo com informações dos PMs, equipes receberam denúncia por volta das 15h, de que na residência, que fica no bairro do Limão, havia a venda de armas e também tráfico de drogas. Ao revistar o imóvel, foram encontrados dois coquetéis molotov, um galão líquido inflamável e também pedras de crack.

Questionado, o autor afirmou que o material explosivo era para sua defesa pessoal e que vendia apenas um pouco de drogas para comprar lanche. Ele foi detido e levado para a delegacia, onde acabou sendo apenas ouvido e liberado. O caso será investigado.