Dois assaltos são registrados em 4 dias em Cosmorama

Já foi o tempo que cidades menores localizadas no interior do estado recebiam o título de “cidade mais tranquila para se viver”, a realidade hoje é bem diferente. O número de furtos e assaltos estão deixando os moradores cada vez mais apavorados.

Em quatro dias, dois assaltos a mão armada foram registrados na cidade de Cosmorama, o primeiro caso aconteceu na última segunda-feira, (26), por volta das 19:15hs um homem armado com uma pistola, assaltou um posto de combustíveis na avenida de entrada da cidade, imagens de segurança do local registraram o assalto, câmeras de monitoramento instaladas na cidade também flagraram a fuga do assaltante em uma motocicleta pela vicinal que liga Cosmorama a Américo de Campos. O segundo caso aconteceu no início da noite de ontem, quinta-feira (29), dois assaltantes armados invadiram uma residência localizada no centro da cidade e cometeram o crime, os criminosos não se importaram com o movimento intenso na rua naquele horário, os morados ficaram assustados, a polícia segue investigando o dois casos.

Além desses dois assaltos, nosso portal recebeu diversas informações sobre furtos ocorridos de carro, moto, barco, eletrodomésticos, bicicleta, botijão de gás e gado já foram levados por criminosos.

Ao sair ou retornar da residência, observe as proximidades e se constatar a presença de estranhos, não entre.

(Cosmorama Em Dia)