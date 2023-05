Desaparecimento de jovem morador da região completa um mês

O desaparecimento de um jovem de 22 anos, em Bady Bassitt (SP), completou um mês e seu sumiço intriga a polícia. Gustavo Pessota saiu de casa no dia 06/04 e desde então não foi mais visto.

O caso foi registrado na delegacia da cidade no dia 10 de abril pela mãe do rapaz. Ela procurou a delegacia da cidade afirmando que o filho saiu de casa, no bairro Água Limpa I, por volta das 19h daquele dia, dizendo que ia dar uma volta com um colega, porém, até o momento, não retornou mais para casa.

A mãe disse que já tentou diversos contatos com o filho, através de seu celular, porém, sem sucesso. Várias mensagens também foram enviadas através do WhatsApp, mas nenhuma foi entregue.

O delegado que cuida do caso, Adriano Pitóssia, afirma que várias ações de investigação estão sendo realizadas, porém, o sumiço ainda um mistério para a polícia.

“Familiares já ouvidos no decorrer das investigações afirmam que o rapaz estava envolvido com o uso de drogas, onde apuramos que ele chegou a sacar dinheiro antes do desaparecimento. Já realizamos buscas em vários locais de Rio Preto, inclusive eu fui pessoalmente, mas não obtivemos nenhuma informação. O caso continua em investigação e não temos medido esforços para tentar descobrir o paradeiro dele”, afirma.

Quem tiver qualquer informação de Gustavo pode ligar pelos telefones (17) 99129-2516, (17) 98833-6324 ou diretamente com a Polícia Civil de Bady Bassitt. Gazeta do Interior