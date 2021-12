Motoqueiro morre em estrada rural entre Meridiano e Valentim Gentil

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um motoqueiro de 29 anos morreu após cair com a moto que pilotava na madrugada desta quinta-feira, dia 23, em uma estrada rural que liga Meridiano a Valentim Gentil na região de Fernandópolis.

Franklin Nunes de Pinho era proprietário de uma oficina de motos em Meridiano e seguia na companhia de um amigo que estava em outra motocicleta e também acabou se envolvendo no acidente.

Com Franklin havia outra pessoa na garupa que acabou sendo socorrido juntamente com o rapaz da outra moto e encaminhados a UPA de Fernandópolis com várias escoriações pelo corpo.

O corpo da vítima fatal foi levado ao município de São Sebastião do Pontal onde acontece o velório e sepultamento.