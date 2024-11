Menor é Apreendido com Drogas em Monções

Na noite de terça-feira (06), um adolescente foi preso por tráfico de drogas em Monções, durante patrulhamento da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada por volta das 21h, quando policiais do 4º GP da 3ª Cia do 16º Batalhão da Polícia Militar do Interior realizaram um patrulhamento de rotina na Rua Amazonas

Durante a ronda, os policiais avistaram um jovem que, ao se aproximar da viatura, tentou esconder algo que estava em suas mãos. Diante da atitude suspeita, a equipe fez uma abordagem e, durante uma busca pessoal, encontrou uma posição de

Questionado sobre a origem da droga, o adolescente informou que havia comprado o entorpecente de uma mulher

Após apreensão, o menor foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Votuporanga, onde foi ouvido. Acompanhado pelo Conselho Tutelar, já que sua mãe não foi localizada, ele foi liberado para os conselheiros. A droga foi devidamente apreendida e será comprovada pelas autoridades competentes.

A Polícia Militar segue de forma preventiva e ostensiva nas ruas, com o objetivo de combater o tráfico de drogas