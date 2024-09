PF deflagra ‘Operação Hon’ no combate a cigarros eletrônicos em Jales

A Polícia Federal deflagrou na tarde desta quinta-feira (05.09.2024) a OPERAÇÃO HON, que tem como objetivo combater o comércio ilegal de cigarros eletrônicos, VAPs, PODs, suas derivações, essências e acessórios. As equipes da PF estão cumprindo dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São José do Rio Preto/SP em uma tabacaria e na residência do proprietário na cidade de Jales/SP.

A investigação constatou que uma tabacaria localizada no centro da cidade de Jales estaria comercializando cigarros eletrônicos ilegalmente, descumprindo a proibição da venda conforme normativos da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Os dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs) são aparelhos que funcionam com uma bateria e têm diferentes formas e mecanismos de funcionamento. Eles podem ter o formato de cigarros, canetas e pen drives. Em sua maioria contêm aditivos com sabores, substâncias tóxicas e nicotina, que é uma droga que causa dependência, doenças e até a morte.

Os jovens são as principais vítimas deste tipo de crime, pois são atraídos ao uso das substâncias em razão das diversas essências e da praticidade da utilização destes dispositivos. No estabelecimento comercial alvo das buscas de hoje, a PF constatou que a exposição e comercialização do produto ocorria a poucos metros da entrada de uma escola técnica para jovens no centro de Jales/SP.