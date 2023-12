ACIDENTE MATA 3 PESSOAS E DEIXA 2 GRAVEMENTE FERIDAS NO INTERIOR DE SP

Um acidente envolvendo dois carros deixou 3 pessoas mortas e 2 gravemente feridas na noite de sábado (9), na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), em Araraquara.

Segundo a Polícia Rodoviária, por motivos ainda desconhecidos, o motorista do Honda Civic, Arismário dos Santos Oliveira, 37 anos, seguia sentido Ibaté quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Celta, com placas de Américo Brasiliense. Oliveira, que morava em Ibaté, morreu no local.

William Carlos Haskel, de 21 anos, que dirigia o Celta, e Daniela Cristina Silva Pedroso, de 24, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O casal era de Araraquara.

Outros dois ocupantes do Celta, Paloma da Silva Pedroso e Leonardo Henrique Baldavia, sofreram ferimentos graves e foram socorridos pelas equipes de resgate até à Santa Casa de Araraquara. O estado de saúde deles não foi divulgado.

G1