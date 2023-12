Ramal de Acesso de Valentim Gentil será interditado na quarta, 13

Interdição está programada das 9h às 10h, para execução das obras de construção do Portal Turístico na entrada da cidade

Com o propósito de promover melhorias e fortalecer o turismo local, a Prefeitura de Valentim Gentil informa que o Ramal de Acesso “Antônio Pimentel”, que liga a cidade à Rodovia Euclides da Cunha, estará temporariamente interditado na próxima quarta-feira, dia 13 de dezembro. O período de interdição está programado das 9h às 10h, destinado à execução das obras para a construção do Portal Turístico na entrada da cidade.

A obra está sendo executada em parceria com a Secretaria de Turismo e Viagens, do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do programa Municípios de Interesse Turístico (MIT), que garante às cidades certificadas, como é o caso de Valentim Gentil, recursos anuais para investir no turismo local, mediante a apresentação e aprovação de projetos.

O Portal de Entrada de Valentim Gentil será concebido com elementos que retratam suas principais atividades econômicas, a exemplo do setor moveleiro, e turísticas, com a intenção de fortalecer a identidade turística e os valores do município, incentivar a visita de turistas e criar uma experiência acolhedora para quem chega à cidade.