Preso por roubo de fiação ofende policiais e fica nu na delegacia

Um homem, de 29 anos, foi preso pela PM no início da noite da segunda-feira (13) após ser flagrado por populares que passavam pelo bairro Santa Cruz, às 18h25, enquanto roubava a fiação de dois postes de energia.

Populares abordaram uma viatura que fazia patrulhamento nas imediações do terminal rodoviário e contaram que na rua Pedro Amaral havia um desconhecido cortando a fiação de postes. Os pms surpreenderam o suspeito enquanto ele enrolava os fios.

Ao ser interrogado, o acusado negou ter realizado qualquer crime, dizendo que apenas pegou a fiação que estava no chão.

Uma testemunha, de 44 anos, desmentiu a versão, alegando que parou seu carro ao ver o ladrão usando uma bicicleta para escalar o poste e cortar os fios.

Na Central de Flagrantes, o informante disse ao delegado que após se apropriar da fiação o indiciado saiu arrastando os fios e por isso ele o abordou já com o intuito de chamar a polícia.

De acordo com a testemunha, o suspeito falou que se interferisse “levaria um tiro no peito” e no mesmo momento uma viatura passou e fez a abordagem.

Após ser colocado em uma cela, enquanto aguardava para conversar com o delegado, o acusado passou a ofender os policiais que estavam no local e ainda ficou nu e se negou a vestir as roupas novamente. O homem permaneceu negando o crime.

O delegado decidiu por prender o autuado, que foi encaminhado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC).

O caso foi registrado como desobediência, desacato e roubo e mais tarde encaminhado para o 1º DP.