Morador de Tanabi morre após acidente em Rio Preto

Um jovem de 26 anos, identificado como Isac Jardim Ribeiro, morreu na madrugada desta sexta-feira (4) em um hospital de São José do Rio Preto, onde estava internado desde o dia 1º de outubro, após sofrer um grave acidente de moto. O motorista, morador de Tanabi, não resistiu aos ferimentos causados pela colisão de sua moto contra uma árvore, segundo informações do boletim policial.

De acordo com o documento encaminhado pelo Hospital de Base à Central de Flagrantes, Isac foi vítima de um politrauma grave, com lesões abdominais severas. Ele recebeu cuidados intensivos na unidade de saúde, mas faleceu após três dias de internação.

A Polícia Civil informou que, até o momento, não há registro formal do acidente no sistema de boletins de ocorrência. A investigação das causas do acidente está em andamento, e um exame necroscópico será realizado no Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer detalhes sobre a morte.

Nas redes sociais, familiares e amigos de Isac lamentaram sua morte e prestaram homenagens, porém ainda não há informações oficiais sobre o velório e o enterro.

A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do acidente para determinar o que teria levado à fatalidade.