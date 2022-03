Corpo de homem desaparecido é encontrado em área rural

A Guarda Civil de Potirendaba encontrou na tarde desta quarta-feira, 16, o corpo de um homem que estava desaparecido há 11 dias. Leo Roberto de Oliveira, de 49 anos, é morador de Ibirá (SP) e desapareceu em uma propriedade rural de Potirendaba quando estava junto com a namorada.

Segundo as equipes, o corpo da vítima foi encontrado pelo proprietário de uma fazenda perto de uma represa às margens da vicinal Abel Pinho Maia. O dono da propriedade passava veneno no local quando encontrou o corpo e acionou a Guarda. No local, foram encontrados o celular da vítima, o tênis e o chinelo da namorada.

Uma força-tarefa da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do canil do 9º Batalhão de Ações Especiais (Baep) chegou a ser mobilizada para tentar localizar o homem. Os policiais encontraram somente a caminhonete da vítima que passou por perícia, mas não havia marcas de sangue.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, no dia do desaparecimento, Leo estaria transtornado e dizendo que estava sendo perseguido. Em seguida, ele teria colocado a namorada, de 40 anos, na caminhonete e seguido para uma estrada de terra. O homem também teria ameaçado tirar a própria vida e a da mulher.

Antes de desaparecer, Leo teria caído em um barranco perto de um rio – ele teria batido a cabeça e ficado desacordado. A namorada dele, que estava machucada após ser agredida, conseguiu pedir ajuda a um homem que trabalhava na manutenção de uma rodovia.

Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico e foi liberada.

Investigação

Na semana passada, a Polícia Civil foi até o apartamento da namorada da vítima na cidade de Ibirá e apreendeu o celular dela. O aparelho foi encaminhado para perícia.

O corpo de Leo estava em estágio avançado de decomposição e não foi possível verificar se haviam marcas de violência. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e um laudo deve apontar a causa da morte.