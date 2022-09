Eles entraram na casa e encontraram duas pessoas mortas no chão da cozinha. Os corpos eram de um homem não identificado e de Andressa, que estava coberta com um edredom. Os investigadores conseguiram falar com um vizinho que relatou ter ouvido tiros.

A polícia descobriu que Andressa e o marido estavam com um estranho que poderia estar usando drogas no momento da briga no dia anterior. O estranho começou a cobrar do homem uma quantia em dinheiro e a ameaçá-lo de que a jovem seria morta se ele não pagasse.