Motociclista de 24 anos morre após colisão em rodovia de Américo de Campos

Um motociclista de 24 anos de idade, identificado como H.H.L.P., morreu após um grave acidente na rodovia que liga as cidades de Américo de Campos a Cosmorama.

Segundo informações preliminares, um acidente entre outros dois carros teria acontecido no local minutos antes, e o motociclista teria tentado desviar de algo no meio da estrada, onde teria colidido.

As equipes do Resgate e do Corpo de Bombeiros estiveram no local do acidente, onde constataram o óbito do jovem pelo local. As causas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Científica.

De acordo com informações, a vítima era morador do bairro Vila Nova, na cidade de Cosmorama.