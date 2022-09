Bebê de apenas 4 meses morre engasgada na região

Uma bebê de apenas 4 meses morreu engasgada na última sexta-feira (23) em Araçatuba (SP) por volta das 10h40 da manhã. Ela chegou a ser levada para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu.

Segundo apurado pelo SBT interior, a equipe do SAMU relatou que a menina estava aos cuidados do pai no momento do ocorrido, ele disse que a criança foi alimentada pela mãe, que saiu para trabalhar e depois disso chegou a tossir, mas que parou e voltou a dormir assim como ele. Ao acordar e ir verificar a filha, percebeu que sua pele estava roxa e sua respiração havia parado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e os socorristas conseguiram desengasgar a criança, mas ao chegar ao hospital a equipe médica não conseguiu reanima-lá.

O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames antes de ser liberado e velado.