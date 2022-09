Um homem morreu atropelado por um veículo quando tentava atravessar a Rodovia Euclides da Cunha no perímetro urbano em Fernandópolis. O Fato foi registrado na noite deste domingo, dia 25.

Segundo informações colhidas no local, Romário Júnior Castilho da Silva de 25 anos, estava acompanhado pela esposa e o casal tentavam deslocar a pé do bairro Paulistano ao Jardim Ipanema, quando o rapaz foi atingido por um GM/Onix com placas de Jales.