Vítima de acidente fatal em rodovia de Américo de Campos é identificada

O jovem Hugo Henrique Lemes de Paula, de 24 anos de idade, morreu após um grave acidente na rodovia que liga as cidades de Américo de Campos a Cosmorama.

Segundo informações preliminares, um acidente entre outros dois carros teria acontecido no local minutos antes, e o motociclista teria tentado desviar de algo no meio da estrada, onde teria colidido.

As equipes do Resgate e do Corpo de Bombeiros estiveram no local do acidente, onde constataram o óbito do jovem pelo local. As causas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Científica.

De acordo com informações, a vítima era morador do bairro Vila Nova, na cidade de Cosmorama.