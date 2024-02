O incidente, que resultou em ferimentos graves na cabeça e no corpo da vítima, ocorreu na última segunda-feira (26), culminando em sua morte na Santa Casa de Araçatuba.

Um trágico episódio abalou a cidade de Birigui, onde Elias Gonçalves do Nascimento Júnior, um homem de 33 anos em situação de rua, morreu após ser violentamente espancado.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Elias foi prontamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro local. Devido à gravidade de seus ferimentos, foi necessária a transferência para a Santa Casa de Araçatuba, onde, infelizmente, ele não resistiu e veio a falecer no dia seguinte.