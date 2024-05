Colisão no trevo de Populina deixa uma pessoa ferida

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma colisão entre veículos ocorreu no trevo de Populina, na Rodovia Antônio Alduino, deixando uma pessoa levemente ferida e provocando um congestionamento que envolveu outros veículos. O acidente ocorreu neste domingo, dia 12.

No incidente, um Corsa Classic preto de Populina, que cruzava a rodovia, colidiu na lateral de um veículo Tucson, fazendo com que este perdesse o controle e girasse na pista, vindo a colidir na lateral de um caminhão bitrem. Felizmente, no veículo Corsa, ninguém ficou ferido.

Entretanto, no Tucson, uma mulher necessitou de socorro médico e foi atendida pelo SAMU, sendo encaminhada consciente e orientada para o Hospital João Veloso. Apesar do susto, ela não apresentava escoriações. A família, que estava no Tucson, era da Campinas e tinha como destino Iturama, em Minas Gerais.

Além disso, mais adiante, uma outra colisão foi registrada no mesmo local, porém, dessa vez, sem vítimas, que negaram atendimento médico.