LOCUTOR DE RODEIOS ALESSANDRO CUNHA MORRE EM ACIDENTE EM PRATA/MG

O locutor de rodeios Alessandro Cunha, 47 anos, morreu por volta das 7h da manhã desta segunda-feira (21), em um acidente próximo a cidade de Prata, em Minas Gerais. Cunha era filho de José Oliveira Fernandes (PMDB), o Zé do Neca, ex-prefeito de Vicentinópolis, município a 170 quilômetros de Goiânia.

Alessandro Cunha saiu de Vicentinópolis com destino para São Paulo, de onde embarcaria em um voo para os Estados Unidos.

Ainda não há mais detalhes sobre o que teria causado o acidente, mas segundo o site Correio Sul Goiano, a caminhonete que o locutor conduzia teria colidido na traseira de um caminhão, na BR-153. Cunha estava sozinho e morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e deverá ser liberado para a família na tarde desta segunda. Ainda não há informações sobre horário do velório e sepultamento.

Nas redes sociais, diversos internautas lamentaram morte de Alessandro Cunha. “Deus conforte o coração dos familiares. Muito triste!!!”, “sem palavras conheci desde criança, um grande amigo!” e “O mundo do rodeio perdeu uma grande voz um grande talento! Vai com Deus’, foram alguns dos comentários no Facebook