Homem mostra pênis para mulher dentro de agência bancária em Rio Preto

A Polícia Civil vai investigar um homem que mostrou o pênis para uma mulher dentro de uma agência do Banco Bradesco, na avenida Danilo Galeazzi, na região leste de Rio Preto, o fato aconteceu na noite deste terça-feira, 01.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo marido da vítima, a mulher de 22 anos, estava dentro da agência bancária utilizando os serviços de auto-atendimento quando percebeu que um homem entrou no local e mostrou o pênis.

Assustada ela ligou para o marido e relatou fato. O marido foi até a agência bancária e viu o homem do lado de fora em frente ao banco. Ao perceber a presença do marido o homem fugiu em um carro. O marido da vítima seguiu o suspeito que fugiu pela Br-153, sentido Bady Bassit.

Crime

A importunação sexual está tipificada no art. 215-A do Código Penal, e caracteriza-se pela realização de ato libidinoso na presença de alguém, sem o seu consentimento, e, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. 7A importunação sexual como crime pode ser denunciado tanto pela vítima quanto por testemunhas. A denúncia deve ser feita através do número 153, acionando a Guarda Municipal e ou a Polícia Militar. De acordo com legislação penal brasileira vigente, com pena de 1 (um) a 5 (cinco) anos, podendo ser agravada se o agressor tiver relação afetiva com a vítima.

Fonte: sbtinterior.com