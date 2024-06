Polícia Ambiental apreende munições e petrechos de recarga em propriedade rural

Durante uma operação de rotina na zona rural do município de Turmalina, interior de São Paulo, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental realizaram uma importante apreensão de munições e materiais para recarga de cartuchos. A ação ocorreu em uma fazenda da região, onde os agentes, ao vistoriarem a propriedade, encontraram os itens ilícitos em um dos cômodos da residência.

Inicialmente, o morador da fazenda, ao ser abordado pelos policiais, negou a existência de qualquer armamento ou material ilegal em sua propriedade. No entanto, após autorizar a busca no interior do imóvel, os agentes localizaram, em um dos quartos, diversas munições de diferentes calibres, além de equipamentos utilizados na recarga de cartuchos. Apesar da variedade de munições, nenhuma arma de fogo foi encontrada no local.

Diante da descoberta, o proprietário foi detido e conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Judiciária de Fernandópolis, município próximo a Turmalina. Na delegacia, ele foi autuado e permaneceu à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.

A Polícia Militar Ambiental reforça a importância de denúncias e do trabalho preventivo para coibir a posse irregular de armas e munições, contribuindo assim para a segurança nas áreas rurais do estado. A corporação também lembra que a posse de munições, mesmo sem a presença de armas, configura crime e está sujeita às penalidades previstas em lei.