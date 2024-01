Polícia Militar de Votuporanga prende ladrão de posto

Policiais militares da 3ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam em flagrante um indivíduo pelo crime de furto em Votuporanga .Após receberem uma chamada sobre um furto em um posto de combustível, no qual o autor furtou dinheiro do caixa, as equipes iniciaram o patrulhamento tático. Com as características do autor, os policiais identificaram um suspeito com o perfil descrito adentrando a uma residência.

O suspeito tentou fugir ao perceber a presença policial, pulando telhados e muros, mas foi cercado e capturado no quintal de uma casa. Durante a busca pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 310,00 na carteira do detido, que admitiu o furto, declarando à polícia ainda que aquele dinheiro era o furtado do posto.

Assim, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, por onde permaneceu à disposição da justiça e o dinheiro foi restituído à vítima do furto.