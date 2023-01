Corpo de homem desaparecido é encontrado em represa municipal

Policiais​ militares e bombeiros encontraram, no final da tarde desta sexta-feira (6), o corpo de um homem que se afogou na Represa Municipal de São José do Rio Preto (SP). Na tarde de ontem (5), uma mulher teria visto a vítima pedindo socorro no meio da canaleta de água pluvial da rua José Bonifácio de esquina com a avenida Murchid Homsi.

Ainda de acordo com o bombeiro, o homem teria sido arrastado pela correnteza, por cerca de 700 metros, mas não conseguiu se salvar. Ele caiu na galeria que termina dentro do lago 1 da Represa Municipal.

Os bombeiros começaram as buscas e, hoje, decidiram acionar o helicóptero Águia para ter uma visão aérea da represa. A estratégia deu certo e o corpo foi localizado por volta de 18h.

As equipes de mergulho fizeram a retirada e encaminharam o corpo para o IML (Instituto Médico Legal). Lá, os legistas farão o exame necroscópico e tentarão identificar a vítima. (Colaborou: Joice Cremonesi – SBT INTERIOR)