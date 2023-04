Polícia Civil de Votuporanga prende mais um dos líderes da ‘Guerra do Tráfico’

A. é investigado pela Polícia Civil de Votuporanga por envolvimento com mortes na cidade

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), com apoio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e da delegacia de Valentim Gentil, prendeu mais um suspeito de envolvimento com a “guerra do tráfico” da cidade.

A. é investigado pela DIG, foi preso junto de G., 41 anos, no momento em que transportavam oito tabletes de maconha.

De acordo com a ocorrência, os policiais civis, após trabalho de investigação desenvolvido, conseguiram identificar um veículo GM/Prisma, que buscaria entorpecentes para serem vendidos em Votuporanga.

Nas proximidades da cidade de Guzolândia, os policiais fizeram a abordagem ainda na rodovia Feliciano Sales Cunha, momento em que, o condutor desrespeitou as ordens de parada, tentando se evadir e dispensando as drogas às margens da rodovia, no entanto os policiais conseguiram realizar a abordagem e prisão dos dois.

O entorpecente foi localizado e pesou mais de cinco quilos. Os investigados foram encaminhados para a sede da DIG, para a realização dos trabalhos de Polícia Judiciária, onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo presos à disposição da Justiça.

Guerra

A “Guerra do Tráfico” ganhou notoriedade nos últimos meses em razão do grande número de mortes violentas no município motivadas pela disputa por pontos de venda de drogas e vingança entre dois grupos rivais. Essa rixa motivou pelo menos dez mortes, por disparos de arma de fogo, além de tentativas de assassinato, principalmente na zona Norte da cidade.

