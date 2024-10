Justiça condena estudante e pai por atropelamento fatal em Cedral

Um estudante de psicologia e seu pai foram condenados pela Justiça a pagar uma indenização de R$ 300 mil aos pais de Estefany Ferreira Medina, uma jovem de 20 anos que foi atropelada e morta em janeiro de 2023, na saída de uma festa em Cedral (SP). A decisão foi divulgada no dia 3 de outubro.

O que aconteceu?

Estefany esperava por um motorista de aplicativo quando foi atingida pelo carro de João Pedro Alves, que havia ingerido bebida alcoólica e dirigia em alta velocidade. O acidente ocorreu no dia 29 de janeiro de 2023. Após o atropelamento, João Pedro fugiu do local sem prestar socorro à vítima e foi preso horas depois em sua casa.

Por que foram condenados?

O estudante foi condenado por homicídio duplamente qualificado, por ter cometido o crime com dolo eventual (assumiu o risco de matar) e por ter fugido do local sem prestar socorro. Já o pai de João Pedro foi condenado por ser o proprietário do veículo utilizado no crime.