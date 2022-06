Polícia Rodoviária apreende uma tonelada de droga na Rodovia Euclides da Cunha em Aspásia

O condutor do veículo foi preso em flagrante.

De acaordo com a Polícia Rodoviária, durante “Operação Sufoco – Paz e Proteção” a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário – TOR, no final da manhã desta terça-feira (21), às 11h50, deu ordem de parada ao condutor de uma Fiat/Toro, que desobedeceu, sendo iniciado acompanhamento e abordagem após o condutor perder o controle da direção e parar além da rodovia, no KM 605 da SP 320.

Os Policiais realizaram minuciosa vistoria no veículo e encontraram 908 tabletes de droga aparentando maconha, pesando 1.000,090 KG. O condutor foi preso em flagrante e a sua identidade não foi divulgada até o momento.

A ocorrência ainda está em atendimento, e a quantidade de droga ainda não foi divulgada.