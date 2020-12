Morador de Votuporanga se fere em capotamento na rodovia Péricles Bellini

Um morador de Votuporanga, de 67 anos, ficou ferido no capotamento da caminhonete que dirigia hoje (23), na rodovia Péricles Belini.

O acidente foi no sentido Votuporanga à Cardoso, perto do trevo de acesso da Vila Alves. As causas do acidente são investigadas. A vítima foi levada para o Pronto Socorro de Cardoso e não corria risco de morte.

O motorista do veículo é o votuporanguense B.V.L, de 67 anos de idade, que conduzia a camionete S-10, foi socorrido com ferimentos leves.

Foto/Votunews: