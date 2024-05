Milionário recebe alta da UTI e se recupera em hospital de Rio Preto

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O cantor sertanejo Milionário, que fez dupla com José Rico, recebeu alta da UTI do Hospital Beneficência Portuguesa nesta quinta-feira (23), após ser internado com um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na segunda-feira (20).

Segundo o hospital, o quadro de Milionário, de 84 anos, é considerado estável. Ele está “consciente, comunicativo, sem nenhum problema de movimento ou sensibilidade, e se alimentando normalmente”, informou o boletim médico.

Na quarta-feira (22), o cantor já havia apresentado melhoras e até cantou para o médico neurologista. Agora no quarto de enfermaria, ele continua o tratamento e a reabilitação com uma equipe de saúde multidisciplinar.

Milionário começou a apresentar os sintomas do AVC após passar por um estresse forte devido à perda de um familiar.

Inicialmente, os médicos suspeitaram de uma hemorragia cerebral, mas um diagnóstico mais aprofundado apontou que o cantor teve um AVC isquêmico, que é quando uma artéria fica obstruída, impedindo a passagem de oxigênio para as células do cérebro.

Milionário, cujo nome verdadeiro é Romeu Januário de Matos, fez dupla com José Rico, que faleceu em março de 2015 após uma parada cardíaca. Juntos, eles gravaram a famosa canção “Estrada da Vida”, um dos maiores sucessos da dupla. Milionário também já trabalhou com o cantor sertanejo Marciano.