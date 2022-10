Menino de 13 anos tem surto psicótico, abre registro de gás de cozinha e atira garrafa contra a polícia em Votuporanga

Um adolescente sofreu um surto psicótico e atirou cacos de vidro de uma garrafa contra policiais militares. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira, no bairro da Estação, em Votuporanga.

De acordo com a ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para apoiar a equipe do SAMU, que tentava levar o adolescente para a Santa Casa de Votuporanga. A polícia no local, se encontrou com o adolescente pelo quintal da casa, com os cacos de vidro, que foram jogados contra a equipe.

Devido ao surto, o adolescente proferia ameaças, dizendo que não iria ser internado e nem medicado. Na sequência, ele entrou na casa e abriu o registro do botijão de gás de cozinha, disse que se houvesse intervenção acenderia o fósforo para explodir o local.

A polícia tentou nova aproximação do adolescente, que estava muito agressivo, e com conversa conseguiu que ele saísse do imóvel, distraindo-o para que ficasse em ponto estratégico. Quando solicitou que de forma segura, outro policial conseguiu mobilizar o menino. Ele foi contido e sedado pela equipe do SAMU e levado na companhia de sua mãe a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde passou por atendimento médico, e permaneceu em observação.

A mãe relatou que teve todos os móveis e utensílios domésticos destruídos, porém não manifestou interesse em representar contra seu próprio filho.

FONTE: JORNAL A CIDADE