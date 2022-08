Traficante de 18 anos é assassinado enquanto negociava droga

Um traficante de 18 anos foi assassinado no momento em que negociava a venda de drogas, na madrugada desta quarta-feira (24), na Vila Toninho, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o usuário de 21 anos informou para a Polícia Militar que um Fiat Uno vermelho ocupado por três pessoas se aproximou das vítimas. Um dos suspeitos fez os disparos e atingiu o jovem no braço. Ele foi encontrado pelos pms caído na rua, onde foi socorrido por uma ambulância e encaminhado para o Hospital de Base. Já o traficante não resistiu aos ferimentos.

O carro usado pelos suspeitos foi encontrado abandonado no local. No interior do veículo, a corporação encontrou uma espécie de chave micha feita manualmente com um garfo.

Durantes buscas, no bairro Fraternidade, os policiais militares encontraram três suspeitos, que saíram correndo após notarem a presença da viatura. Um adolescente de 17 anos foi capturado e, ao ser questionado, disse que não teve participação no crime, mas informou o endereço da proprietária do veículo. Ao ser encontrada, a mulher teria ficado surpresa porque não sabia que o automóvel havia sido furtado.

Na casa do menor infrator, após a autorização da mãe dele, os policiais encontraram porções de cocaína, embalagens para embalar entorpecentes, além de um projétil de arma calibre 32. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o adolescente teria dito que o cartucho pertencia a uma arma que ele tinha anteriormente e que havia comprado para se defender.

Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi detido por tráfico de drogas e ficou à disposição da Vara da Infância e Juventude.

Policiais Civis da Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) foram chamados até o local e vão investigar o caso.

