Policiais de Ouroeste e Rio Preto esclarecem furtos na região

Após uma série de crimes de furtos cometidos na cidade de Ouroeste e região, sendo: 3 furtos em residências mediante arrombamentos, 3 furtos de caretinhas semirreboques e 1 furto de bicicleta, todos de autoria desconhecida, os policiais da Delegacia de Ouroeste deram início as investigações com intuito de identificar a autoria dos delitos. Durante as diligências, de posse de algumas imagens e informações de testemunhas foi possível vincular um veículo VW Gol de cor preta que estava na região nas datas dos crimes.

Os policiais identificaram o veículo como sendo o VW GOL, de cor preta de São José do Rio Preto/SP. No mesmo dia, Policiais Civis de Ouroeste em conjunto com a equipe da DEIC de São José do Rio Preto realizaram diligencias para localizar o veículo, bem como, o suspeito das ações criminosas.

Após a identificação do suspeito foi deferido pelo Juiz de Ouroeste um mandado de busca na residência e comércio do suspeito. Os Policiais Civis de Ouroeste e da DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José do Rio Preto/DEINTER – 5 deram cumprimento no Mandado Judicial.

Na residência e comércio foram localizados: 1 – (uma) tv marca Panasonic, 55” polegadas de cor preta; 3 – (três botijões de gás; 1 – (uma) bicicleta aro 29, preta, marca TRACK, freios a disco, adesivos verdes; 1 – (uma) caretinha semirreboque com a numeração do chassis suprimida, sem placa, sem etiqueta de identificação do fabricante, lanternas desmontadas, pneus com rodas pintadas de preto; 1 – (uma) lixadeira elétrica a disco marca DWT, de cor verde; 2 – (duas) Latas de tintas pretas em Spray e 1 – uma tv da marca AOC, de cor preta, 43” polegadas;

Posteriormente as buscas, e apreensão dos objetos, o suspeito foi conduzido a DEIC, onde foi ouvido pela Autoridade Policial, acompanhado de seu advogado e liberado.

A investigação policial resultou no esclarecimento de 7 (sete) crimes de furtos de autoria desconhecida em Ouroeste e região, e 6 (seis) vítimas tiveram seus bens restituídos.