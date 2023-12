Casal é morto a tiros em choperia de Catanduva

Um casal foi morto a tiros por volta das 23h30 desta última quinta-feira, (21/12/2023), em uma choperia de Catanduva (SP).

Segundo o boletim de ocorrência, o investigado, de 47 anos, chegou em uma moto e efetuou diversos disparos contra a mulher de 53 anos, e o namorado dela, de 58 anos. Em seguida ele ainda recarregou a arma e continuou atirando, deixando o local de moto.

O casal morreu no local e os corpos ficaram no meio da rua. A mulher era enfermeira no hospital São Domingos, local onde o autor também trabalhava. Informações preliminares da polícia afirmam que o autor não teria aceitado o fim do relacionamento com a enfermeira.

O caso foi registrado como homicídio e o autor, até agora, ainda não foi preso. O caso está sendo investigado. Gazeta do Interior