Segundo a Polícia Civil, crimes foram registrados nos dias 13 e 20 de janeiro; câmera de segurança flagrou uma das ações

De acordo com a polícia, um dos crimes foi praticado no dia 13 de janeiro, enquanto os outros dois foram no dia 20. Em um dos casos, uma câmera de segurança flagrou a ação.

As imagens mostram quando o suspeito ameaça e rende os funcionários do comércio com uma arma, enquanto eles pegam dinheiro para entregar ao ladrão (veja o vídeo acima).

Os casos foram comunicados à polícia, que concluiu as investigações na segunda-feira e encontrou o suspeito na casa da ex-mulher.